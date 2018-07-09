РФ намагається переманити на свій бік Туреччину, щоб дестабілізувати альянс, - постпред США при НАТО

Кей Бейлі Хатчінсон вважає, що Росія хоче дестабілізувати НАТО

Постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявила, що Росія намагається переманити на свій бік Туреччину та інших союзників США по НАТО, щоб дестабілізувати альянс. Про це Кей Бейлі Хатчінсон повідомила в ефірі Fox News Sunday.

"Я дійсно думаю, що Росія намагається переманити на свій бік Туреччину. Вони намагаються переманити багатьох наших союзників. Вони хочуть дестабілізувати сильний оборонний альянс у світовій історії, яким є НАТО", - повідомила вона, відповідаючи на питання журналіста про те, чи дійсно Росія має плани переманити на свій бік Туреччину.

Вона додала, що Північноатлантичний альянс проти придбання Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Президент США Дональд Трамп неодноразово піднімав це питання в ході переговорів зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.

.@USAmbNATO tells @DanaPerino: "I think it's very important that we support the Ukraine and the illegal invasion of Crimea," pic.twitter.com/cGcgOnUsDW — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) July 8, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина домовилася з США про спільні дії в сирійському регіоні Манбідж.