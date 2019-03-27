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На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ООС

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 18:20
На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе за день, 28 марта, боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что противник шесть раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты четыре раза обстреляли позиции ООС в районе Опытного, Гнутово, Чермалыка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды обстрелял наших защитников в районе Луганского, Новоалександровки, Крымского.

Потерь среди украинских военных нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ООС

Напомним, в зоне операции ООС на Донбассе пророссийские боевики увеличили интенсивность обстрелов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может возобновить политический диалог с Россией только после прекращения оккупации Донбасса и Крыма.

Отметим, по данным украинской разведки, на оккупированном Донбассе создают спецотряды для разгона возможных акций в ОРДЛО в ходе выборов в Украине.

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Темы: Новости ООС
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