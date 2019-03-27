ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РФ намагається спотворити сутність мінських угод, - Геращенко

Новини » Політика    27.03.2019 - 18:40
РФ намагається спотворити сутність мінських угод, - Геращенко
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Російська делегація одержала розпорядження блокувати будь-які консенсуси і в гуманітарних питаннях, і в питаннях безпеки

Представники Російської Федерації під час зустрічі Тристоронньої контрактної групи (ТКГ) намагалися спотворити сутність мінських угод і тристороннього формату. Про це у Facebook заявила віце-спікер Верховної ради і представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

На її думку, російська делегація одержала розпорядження блокувати будь-які консенсуси і в гуманітарних питаннях, і в питаннях безпеки. Крім того, Ірина Геращенко заявила, що російська сторона всіма способами намагається "спонукати Київ до прямих переговорів з маріонетками Кремля".

"Можу тільки повторити - прямих переговорів з псевдовластями Донецька і Луганська не буде", - резюмувала дипломат.

Крім того, віце-спікер зазначила, що Київ, як і весь світ не визнає результатів псевдовиборов на окупованих територіях.

"Ми вимагаємо від РФ розпустити всі ці опереткові псевдооргани псевдовлади і вивести свої війська і техніку з Донбасу геть", - зазначила Ірина Геращенко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час Тристоронньої зустрічі контактної групи, яка відбулася 27 березня в Мінську, українська сторона зажадала від Росії припинити спроби впливу на президентські вибори в Україні шляхом ескалації на Донбасі. Крім того, під час зустрічі сторони обговорили зрив відкриття КПВВ "Золоте", блокаду реконструкції мосту в Станиці Луганській, а також обмін політв'язнями.

Нагадаємо, що 28 березня на Донбасі сім разів обстріляли позиції Збройних сил України. Втрат серед українських військових немає.

РФ планує заразити сервер ЦВК "вірусом-закладкою", - розвідка Спецслужби РФ надзвичайно активізувалися у соцмережах напередодні виборів
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Російська Федераціяполитика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся