РФ провоцирует эскалацию на Донбассе, чтобы оценить реакцию Украины и ее партнеров, - ГУР

В ГУР отметили, что Россия наращивает гибридную агрессию против Украины, комбинируя силовые и пропагандистские формы.

"На этой неделе агрессором интенсивно распространялись видеоматериалы о движении российских эшелонов с военной техникой в ​​сторону границы с Украиной, демонстрировались пролеты российских боевых вертолетов и самолетов, и их готовность к немедленному применению", - сообщили разведчики.

Также оккупационные администрации "настойчиво рекомендовали" жителям ОРДЛО держать все документы при себе на случай "стремительного обострения ситуации по вине Украины" и распространяли слухи о якобы планировании эвакуации пожилых, женщин и детей на территорию Ростовской области.

"Таким образом Россия специально провоцировала обострение региональной обстановки с целью определения реакции Украины и ее партнеров для оценки готовности совместно противостоять российской вооруженной агрессии", - сообщили в ГУР.