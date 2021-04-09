РФ провоцирует эскалацию на Донбассе, чтобы оценить реакцию Украины и ее партнеров, - ГУР

Российская Федерация специально провоцирует обострение ситуации на Донбассе. В такой способ Москва хочет оценить готовность Украины и ее партнеров противостоять российской агрессии.
В ГУР отметили, что Россия наращивает гибридную агрессию против Украины, комбинируя силовые и пропагандистские формы.
"На этой неделе агрессором интенсивно распространялись видеоматериалы о движении российских эшелонов с военной техникой в сторону границы с Украиной, демонстрировались пролеты российских боевых вертолетов и самолетов, и их готовность к немедленному применению", - сообщили разведчики.
Также оккупационные администрации "настойчиво рекомендовали" жителям ОРДЛО держать все документы при себе на случай "стремительного обострения ситуации по вине Украины" и распространяли слухи о якобы планировании эвакуации пожилых, женщин и детей на территорию Ростовской области.
"Таким образом Россия специально провоцировала обострение региональной обстановки с целью определения реакции Украины и ее партнеров для оценки готовности совместно противостоять российской вооруженной агрессии", - сообщили в ГУР.
Напомним, ранее у Путина заявили об угрозе повторения на Донбассе трагедии в Сребренице.
Также РБК-Украина писало, в Кремле назвали Украину "взрывоопасным регионом". Из-за этого Россия и стягивает свои силы к украинской границе.