РФ провокує ескалацію на Донбасі, щоб оцінити реакцію України та її партнерів, - ГУР

В ГУР відзначили, що Росія нарощує гібридну агресію проти України, комбінуючи силові і пропагандистські форми.

"На цьому тижні агресором інтенсивно поширювалися відеоматеріали про рух російських ешелонів з військовою технікою у бік кордону з Україною, демонструвалися прольоти російських бойових вертольотів і літаків, і їх готовність до негайного застосування", - повідомили розвідники.

Також окупаційні адміністрації "наполегливо рекомендували" жителям ОРДЛО тримати документи при собі на випадок "стрімкого загострення ситуації з вини України" і поширювали чутки про нібито планування евакуації людей похилого віку, жінок і дітей на територію Ростовської області.

"Таким чином Росія спеціально провокувала загострення регіональної обстановки з метою визначення реакції України та її партнерів для оцінки готовність спільно протистояти російської збройної агресії", - повідомили в ГУР.