РФ провокує ескалацію на Донбасі, щоб оцінити реакцію України та її партнерів, - ГУР

Російська Федерація спеціально провокує загострення ситуації на Донбасі. В такий спосіб Москва хоче оцінити готовність України та її партнерів протистояти російській агресії.
В ГУР відзначили, що Росія нарощує гібридну агресію проти України, комбінуючи силові і пропагандистські форми.
"На цьому тижні агресором інтенсивно поширювалися відеоматеріали про рух російських ешелонів з військовою технікою у бік кордону з Україною, демонструвалися прольоти російських бойових вертольотів і літаків, і їх готовність до негайного застосування", - повідомили розвідники.
Також окупаційні адміністрації "наполегливо рекомендували" жителям ОРДЛО тримати документи при собі на випадок "стрімкого загострення ситуації з вини України" і поширювали чутки про нібито планування евакуації людей похилого віку, жінок і дітей на територію Ростовської області.
"Таким чином Росія спеціально провокувала загострення регіональної обстановки з метою визначення реакції України та її партнерів для оцінки готовність спільно протистояти російської збройної агресії", - повідомили в ГУР.
Нагадаємо, раніше у Путіна заявили про загрозу повторення на Донбасі трагедії в Сребрениці.
Також РБК-Україна писало, у Кремлі назвали Україну "вибухонебезпечним регіоном". З-за цього Росія і стягує свої сили до українського кордону.