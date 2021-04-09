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РФ провокує ескалацію на Донбасі, щоб оцінити реакцію України та її партнерів, - ГУР

Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація спеціально провокує загострення ситуації на Донбасі. В такий спосіб Москва хоче оцінити готовність України та її партнерів протистояти російській агресії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В ГУР відзначили, що Росія нарощує гібридну агресію проти України, комбінуючи силові і пропагандистські форми.

"На цьому тижні агресором інтенсивно поширювалися відеоматеріали про рух російських ешелонів з військовою технікою у бік кордону з Україною, демонструвалися прольоти російських бойових вертольотів і літаків, і їх готовність до негайного застосування", - повідомили розвідники.

Також окупаційні адміністрації "наполегливо рекомендували" жителям ОРДЛО тримати документи при собі на випадок "стрімкого загострення ситуації з вини України" і поширювали чутки про нібито планування евакуації людей похилого віку, жінок і дітей на територію Ростовської області.

"Таким чином Росія спеціально провокувала загострення регіональної обстановки з метою визначення реакції України та її партнерів для оцінки готовність спільно протистояти російської збройної агресії", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, раніше у Путіна заявили про загрозу повторення на Донбасі трагедії в Сребрениці.

Також РБК-Україна писало, у Кремлі назвали Україну "вибухонебезпечним регіоном". З-за цього Росія і стягує свої сили до українського кордону.

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