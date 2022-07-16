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РФ проводит спецоперацию в Германии для дискредитации Украины: разведка объяснила детали

Фото: РФ проводит в Германии спецоперацию против Украины (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россия проводит в Германии пропагандистскую спецоперацию, чтобы ослабить поддержку Украины и дискредитировать политическое руководство нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, российские спецслужбы передали немецкому изданию "Deutschland-Kurier" материалы о якобы деятельности СБУ в Мариуполе. В "документах" сообщалось о ведении спецслужбой Украины работы по Миссии ОБСЕ на Донбассе. Позже СМИ выпустило материал под названием "Хороший господин Зеленский: его спецслужбы шпионили за сотрудниками ОБСЕ?".

Для распространения этой статьи и подстрекательства общества задействовали так называемую "фабрику фейков", которую курирует Алексей Гореславский. Ранее, до 2020 года, он занимал должность в администрации президента РФ.

К спецоперации привлекли некоммерческие организации "Диалог" и "Институт развития интернета", которые курируются Кремлем. В соцсетях фейковые аккаунты распространяли подстрекательские комментарии:

  • Я не понимаю, зачем мы продолжаем поддерживать режим, от которого с каждым днем все хуже пахнет.
  • С Украиной пора заканчивать. Пусть Путин с ней разбирается.
  • Поддержка Украины вызвала катастрофу экономики Германии. Английская пресса открыто злорадствует по поводу наших трудностей. Пора прекращать это самоубийственное безумие.
  • Украина - послушная марионетка Вашингтона и Лондона. Если бы там не одобрили такое поведение - украинцы не решились бы шпионить за ОБСЕ.
  • Я никогда не был сторонником конфликта с Путиным.
  • Нужно понимать, что Путин не против Германии, а против того, чтобы украинцы воевали друг с другом.
  • Нам не стоит больше поддерживать Зеленского.
  • Президент Зеленский очень милый человек, но верить ему почему-то не хочется.

В разведке добавили, что такие масштабные спецоперации РФ свидетельствуют о том, что Кремль ведет гибридную войну против Украины на протяжении многих лет. Щедрые финансирования позволяют покупать лояльность отдельных журналистов, экспертов и политиков.

Напомним, по данным ГУР, в Восточной Европе активизировались российские агенты, которые пытаются узнать, какое оружие передают Украине партнеры.

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