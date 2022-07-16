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Российские шпионы активизировались в Европе: разведка объяснила, что ищут спецслужбы РФ

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Восточная Европа, Суббота 16 июля 2022 12:52
Российские шпионы активизировались в Европе: разведка объяснила, что ищут спецслужбы РФ Фото: агенты РФ пытаются отследить, какое оружие передают Украине (militarist ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские агенты активизировались в странах Восточной Европы. Они ищут маршруты, по которым западное оружие поставляется в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным военной разведки, российские шпионы пытаются узнать схемы транспортировки и количество оружия, которое передают Украине. Поэтому российские военные атташе в странах ЕС через закрытые каналы получили приказ начать вербовку.

Спецслужбы РФ пытаются привлечь полицейских и людей, причастных к транспортировке оружия. В приграничных с Украиной регионах агенты хотят использовать представителей местных общин и пророссийских активистов.

Однако украинская разведка отмечает, что европейцы не настроены помогать России, поэтому, получив предложения, обращаются в полицию и органы безопасности.

Напомним, ранее спецслужба Латвии заявила, что разведка России и Беларуси пытается вербовать чиновников в приграничных районах.

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