Российские шпионы активизировались в Европе: разведка объяснила, что ищут спецслужбы РФ

Российские агенты активизировались в странах Восточной Европы. Они ищут маршруты, по которым западное оружие поставляется в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным военной разведки, российские шпионы пытаются узнать схемы транспортировки и количество оружия, которое передают Украине. Поэтому российские военные атташе в странах ЕС через закрытые каналы получили приказ начать вербовку. Спецслужбы РФ пытаются привлечь полицейских и людей, причастных к транспортировке оружия. В приграничных с Украиной регионах агенты хотят использовать представителей местных общин и пророссийских активистов. Однако украинская разведка отмечает, что европейцы не настроены помогать России, поэтому, получив предложения, обращаются в полицию и органы безопасности.