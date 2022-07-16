РФ проводить спецоперацію у Німеччині для дискредитації України: розвідка пояснила деталі

Росія проводить у Німеччині пропагандистську спецоперацію, щоб ослабити підтримку України та дискредитувати політичне керівництво нашої держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
За даними розвідки, російські спецслужби передали німецькому виданню "Deutschland-Kurier" матеріали про нібито діяльність СБУ у Маріуполі. У "документах" повідомлялося про ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі. Пізніше ЗМІ випустило матеріал під назвою "Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?".
Для поширення цієї статті та підбурювання суспільства задіяли так звану "фабрику фейків", яку курує Олексій Гореславський. Раніше, до 2020 року, він обіймав посаду в адміністрації президента РФ.
До спецоперації залучили некомерційні організації "Діалог" та "Інститут розвитку інтернету", які куруються Кремлем. У соцмережах фейкові аккаунти поширювали підбурюючі коментарі:
У розвідці додали, що такі масштабні спецоперації РФ свідчать про те, що Кремль веде гібридну війну проти України протягом багатьох років. Щедрі фінансування дозволяють купувати лояльність окремих журналістів, експертів та політиків.
Нагадаємо, за даними ГУР, у Східній Європі активізувалися російські агенти, які намагаються дізнатися, яку зброю передають Україні партнери.
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