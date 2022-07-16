РФ проводить спецоперацію у Німеччині для дискредитації України: розвідка пояснила деталі

За даними розвідки, російські спецслужби передали німецькому виданню "Deutschland-Kurier" матеріали про нібито діяльність СБУ у Маріуполі. У "документах" повідомлялося про ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі. Пізніше ЗМІ випустило матеріал під назвою "Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?".

Для поширення цієї статті та підбурювання суспільства задіяли так звану "фабрику фейків", яку курує Олексій Гореславський. Раніше, до 2020 року, він обіймав посаду в адміністрації президента РФ.

До спецоперації залучили некомерційні організації "Діалог" та "Інститут розвитку інтернету", які куруються Кремлем. У соцмережах фейкові аккаунти поширювали підбурюючі коментарі:

Я не розумію, навіщо ми продовжуємо підтримувати режим, від якого з кожним днем все гірше пахне.

З Україною настав час закінчувати. Нехай Путін із нею розбирається.

Підтримка України спричинила катастрофу економіки Німеччини. Англійська преса відкрито зловтішається з приводу наших труднощів. Час припиняти це самогубне божевілля.

Україна - слухняна маріонетка Вашингтона та Лондона. Якби там не схвалили таку поведінку - українці не наважилися б шпигувати за ОБСЄ.

Я ніколи не був прихильником конфлікту з Путіним.

Потрібно розуміти, що Путін не проти Німеччини, а проти того, щоб українці воювали один з одним.

Нам не варто більше підтримувати Зеленського.

Президент Зеленський дуже мила людина, але вірити йому чомусь не хочеться.

У розвідці додали, що такі масштабні спецоперації РФ свідчать про те, що Кремль веде гібридну війну проти України протягом багатьох років. Щедрі фінансування дозволяють купувати лояльність окремих журналістів, експертів та політиків.