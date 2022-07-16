РФ проводит спецоперацию в Германии для дискредитации Украины: разведка объяснила детали

Россия проводит в Германии пропагандистскую спецоперацию, чтобы ослабить поддержку Украины и дискредитировать политическое руководство нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, российские спецслужбы передали немецкому изданию "Deutschland-Kurier" материалы о якобы деятельности СБУ в Мариуполе. В "документах" сообщалось о ведении спецслужбой Украины работы по Миссии ОБСЕ на Донбассе. Позже СМИ выпустило материал под названием "Хороший господин Зеленский: его спецслужбы шпионили за сотрудниками ОБСЕ?".

Для распространения этой статьи и подстрекательства общества задействовали так называемую "фабрику фейков", которую курирует Алексей Гореславский. Ранее, до 2020 года, он занимал должность в администрации президента РФ.

К спецоперации привлекли некоммерческие организации "Диалог" и "Институт развития интернета", которые курируются Кремлем. В соцсетях фейковые аккаунты распространяли подстрекательские комментарии:

Я не понимаю, зачем мы продолжаем поддерживать режим, от которого с каждым днем все хуже пахнет.

С Украиной пора заканчивать. Пусть Путин с ней разбирается.

Поддержка Украины вызвала катастрофу экономики Германии. Английская пресса открыто злорадствует по поводу наших трудностей. Пора прекращать это самоубийственное безумие.

Украина - послушная марионетка Вашингтона и Лондона. Если бы там не одобрили такое поведение - украинцы не решились бы шпионить за ОБСЕ.

Я никогда не был сторонником конфликта с Путиным.

Нужно понимать, что Путин не против Германии, а против того, чтобы украинцы воевали друг с другом.

Нам не стоит больше поддерживать Зеленского.

Президент Зеленский очень милый человек, но верить ему почему-то не хочется.

В разведке добавили, что такие масштабные спецоперации РФ свидетельствуют о том, что Кремль ведет гибридную войну против Украины на протяжении многих лет. Щедрые финансирования позволяют покупать лояльность отдельных журналистов, экспертов и политиков.