РФ проводит скрытую мобилизацию под видом учений, - Генштаб

В России начали скрытую мобилизацию, чтобы восполнить потери личного состава. Также военным РФ запретили разрывать контракты с армией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По информации Генштаба ВСУ, для восполнения потерь личного состава в России начали скрытую мобилизацию.
"С целью восполнения потерь, противник проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов", - сообщает Генштаб ВСУ.
Также в России запретили военным разрывать контракты на прохождение службы.
"С целью прекращения оттока личного состава, военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрывания контрактов на прохождение военной службы", - говорится в сообщении.
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