РФ проводить приховану мобілізацію під виглядом навчань, - Генштаб

За інформацією Генштабу ЗСУ, для заповнення втрат особового складу в Росії почали приховану мобілізацію.

"З метою заповнення втрат, противник проводить приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також в Росії заборонили військовим розривати контракти на проходження служби.

"З метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби", - йдеться в повідомленні.

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