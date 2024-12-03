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Між Швецією та Фінляндією стався новий розрив інтернет-кабелю, - Helsingin Sanomat

Вівторок 03 грудня 2024 09:42
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Між Швецією та Фінляндією стався новий розрив інтернет-кабелю, - Helsingin Sanomat Ілюстративне фото: між Швецією та Фінляндією стався новий розрив інтернет-кабелю (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Спеціалісти виявили новий обрив кабелю між Швецією та Фінляндією. Обрив стався на суходолі у Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

За даними ЗМІ, розрив інтернет-кабелю стався в ніч на 3 грудня на території Фінляндії. Наразі поліція підозрює диверсію. Шведська влада була проінформована.

За попередніми даними, в результаті розриву кабелю постраждали 6000 приватних клієнтів і близько 100 бізнес-клієнтів компанії Globel Connect.

Не перший випадок

Наприкінці листопада стало відомо, що обірвався підводний кабель передачі даних C-Lion1, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною. Через це було перервано телекомунікаційне з'єднання між країнами.

Тоді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що пошкодження могли бути навмисними.

Один з підозрюваних стало китайське вантажне судно Yi Peng 3, яким керував російський капітан. Правоохоронці звернули увагу на дивний маршрут судна та зупинили його для перевірки ВМС Данії. Відомо, що судно вийшло з російського балтійського порту Усть-Луга 15 листопада. А про обриви кабелів стало відомо на 18 листопада.

Компанія-оператор кабелю C-Lion1 повідомила про початок ремонту, який триватиме 5–15 днів. Кабель довжиною 1173 км, що діє з 2016 року, забезпечує прямий зв'язок між Фінляндією та Центральною Європою.

Пізніше стало відомо, що у Балтійському морі виявлено пошкодження кабелю між Литвою та Швецією.

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