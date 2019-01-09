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РФ проводит очередные учения в аннексированном Крыму

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 15:31
РФ проводит очередные учения в аннексированном Крыму
Иллюстративное фото (mil.ru)

В учениях РФ в аннексированном Крыму задействовано более 1 тыс. военнослужащих

Российская Федерация (РФ) проводит очередные учения в аннексированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны РФ.

Как сообщается, участие в учениях принимают лица, призванные на военную службу осенью 2018 года, их обучают первичным навыкам владения штатным вооружением, с выполнением стрелковых упражнений.

"Военнослужащие соединения береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на полигонах в Крыму. Личный состав выполняет нормативы по огневой подготовке, тактике ведения боя, а также по вождению боевых машин", - говорится в сообщении.

Всего в учениях РФ в аннексированном Крыму задействовано более 1 тыс. военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 9 января, в Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ - ракетный противолодочный эсминец "Североморск" (619). 

Как писало РБК-Украина, ранее Россия провела в оккупированном Крыму ракетные учения с использованием противокорабельного берегового ракетного комплекса "Бал" по "отработке практических навыков по нанесению условных ракетных ударов" по морским целям.

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