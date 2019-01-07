ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Россия провела ракетные учения в оккупированном Крыму

Новости » Политика    07.01.2019 - 01:40
Россия провела ракетные учения в оккупированном Крыму
Фото: ракетный комплекс "Бал" (mil.ru)

Военные РФ отрабатывали нанесение ракетных ударов по морским целям с помощью берегового ракетного комплекса "Бал"

Россия провела в оккупированном Крыму ракетные учения с использованием противокорабельного берегового ракетного комплекса "Бал" по "отработке практических навыков по нанесению условных ракетных ударов" по морским целям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

"Целью учения является совершенствование навыков военнослужащих при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи стартовых батарей отработали способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнили условные (электронные) пуски ракет.

Напомним, по словам украинского военнопленного моряка Роман Мокряка, удерживаемого в РФ, во время акта агрессии в Керченском проливе пограничники Российской Федерации обстреляли украинские корабли из крупнокалиберного орудия, при этом выпустив около 1200 снарядов.

Крымскотатарский активист заявил об избиении в аннексированном Крыму ФСБ заявила о построенном заграждении между Крымом и материковой Украиной
Новости Украины Крымвоенные РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь