Россия провела ракетные учения в оккупированном Крыму

Фото: ракетный комплекс "Бал" (mil.ru)

Военные РФ отрабатывали нанесение ракетных ударов по морским целям с помощью берегового ракетного комплекса "Бал"

Россия провела в оккупированном Крыму ракетные учения с использованием противокорабельного берегового ракетного комплекса "Бал" по "отработке практических навыков по нанесению условных ракетных ударов" по морским целям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

"Целью учения является совершенствование навыков военнослужащих при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи стартовых батарей отработали способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнили условные (электронные) пуски ракет.

Напомним, по словам украинского военнопленного моряка Роман Мокряка, удерживаемого в РФ, во время акта агрессии в Керченском проливе пограничники Российской Федерации обстреляли украинские корабли из крупнокалиберного орудия, при этом выпустив около 1200 снарядов.