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РФ проводить чергові навчання в анексованому Криму

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 15:31
РФ проводить чергові навчання в анексованому Криму
Ілюстративне фото (mil.ru)

У навчаннях РФ в анексованому Криму задіяно понад 1 тис. військовослужбовців

Російська Федерація (РФ) проводить чергові навчання в анексованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства оборони РФ.

Як повідомляється, участь у навчаннях беруть особи, призвані на військову службу восени 2018 року, їх навчають первинним навичкам володіння штатним озброєнням, з виконанням стрілецьких вправ.

"Військовослужбовці з'єднання берегової оборони зі складу армійського корпусу Чорноморського флоту відпрацьовують завдання бойової підготовки на полігонах в Криму. Особовий склад виконує нормативи з вогневої підготовки, тактики ведення бою, а також з водіння бойових машин", - йдеться в повідомленні.

Всього в навчаннях РФ в анексованому Криму задіяно понад 1 тис. військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу, 9 січня, в Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ - протичовновий ракетний есмінець "Сєвєроморськ" (619).

Як писало РБК-Украина, раніше Росія провела в окупованому Криму ракетні навчання з використанням протикорабельного берегового ракетного комплексу "Бал" з "відпрацювання практичних навичок з нанесення умовних ракетних ударів" по морським цілям.

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