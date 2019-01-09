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У навчаннях РФ в анексованому Криму задіяно понад 1 тис. військовослужбовців

Російська Федерація (РФ) проводить чергові навчання в анексованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства оборони РФ.

Як повідомляється, участь у навчаннях беруть особи, призвані на військову службу восени 2018 року, їх навчають первинним навичкам володіння штатним озброєнням, з виконанням стрілецьких вправ.

"Військовослужбовці з'єднання берегової оборони зі складу армійського корпусу Чорноморського флоту відпрацьовують завдання бойової підготовки на полігонах в Криму. Особовий склад виконує нормативи з вогневої підготовки, тактики ведення бою, а також з водіння бойових машин", - йдеться в повідомленні.

Всього в навчаннях РФ в анексованому Криму задіяно понад 1 тис. військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу, 9 січня, в Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ - протичовновий ракетний есмінець "Сєвєроморськ" (619).

Як писало РБК-Украина, раніше Росія провела в окупованому Криму ракетні навчання з використанням протикорабельного берегового ракетного комплексу "Бал" з "відпрацювання практичних навичок з нанесення умовних ракетних ударів" по морським цілям.