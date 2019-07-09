РФ проводит масштабные военные учения в Крыму

Российская Федерация проводит масштабные военные учения в аннексированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Как сообщается, сегодня подразделения морской авиации РФ и противовоздушной обороны отработали поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника.

Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 выполняли нанесение бомбового удара по морским целям. Всего было задействовано 5 самолетов, 2 беспилотных летательных аппарата и 4 корабля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные в оккупированном Крыму тренировались уничтожать корабли в Черном море. Береговые ракетные комплексы России "Бал" и "Бастион" в оккупированном Крыму учились уничтожать в Черном море группировки кораблей условного противника электронными пусками.

Кроме того, Российская Федерация направила свои корабли для контроля учений Sea Breeze-2019 совместно организованными Украиной и НАТО. В Национальном центре управление обороной РФ заявили, что в районах проведения учений контроль за кораблями НАТО осуществляет противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".

Также для дежурства задействованы самолеты морской авиации и береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".