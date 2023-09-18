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Пробито лінію оборони РФ. Сирський розповів про обстановку під Бахмутом після успіхів ЗСУ

Фото: Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ (t.me/militarymediacenter)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники пробили лінію оборони росіян у районі Бахмута. Зараз ворог намагається контратакувати, але безуспішно.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center у Telegram.

За його словами, росіяни не залишають своїх планів відновити наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

"Продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати минулого тижня населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції", - зазначив він.

Сирський уточнив, що ці два населені пункти були важливими елементами оборони ворога, що проходить у районі від Бахмута до Горлівки.

"У результаті успішних дій наших військ було пробито лінію оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій усі наявні резерви", - зазначив командувач Сухопутних військ.

Він розповів, що українські військові продовжують шлях вперед. Для організації завдань відбулася зустріч з командирами бригад, які зараз перебувають у районі Бахмута.

 

Як додав Сирський, під час роботи він вислухав висновки щодо оцінки обстановки, а також було визначено низку проблемних питань, більшість з яких вирішили на місці. На зустрічі обговорювали і подальші дії.

Деокупація Андріївки та Кліщіївки

Нагадаємо, минулого тижня, 15 вересня стало відомо, що українські захисники звільнили село Андріївка під Бахмутом від російських окупантів.

При цьому вже сьогодні, 18 вересня, у Міністерстві оборони України підтвердили деокупацію Кліщіївки. У відомстві уточнили, що лише за тиждень від росіян на Бахмутському напрямку звільнили територію площею 2 квадратні кілометри.

 

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