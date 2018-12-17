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РФ перебросит в оккупированный Крым более 10 истребителей

Новости » Общество    17.12.2018 - 15:20
РФ перебросит в оккупированный Крым более 10 истребителей
Иллюстративное фото (dod.defense.gov)

РФ перебросит на аэродром "Бельбек" в оккупированном Севастополе более десятка истребителей

Министерство обороны России перебросит на аэродром "Бельбек" в оккупированном Севастополе более десятка истребителей Су-27СМ и Су-30М2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что 22 декабря более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму к своему месту постоянной дислокации.

В Минобороны РФ отметили, что после передислокации авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности в пункте постоянной дислокации.

Напомним, что в начале декабря Россия провела военно-морские и ракетные учения в Черноморском регионе. Сообщается, что две подводные лодки - Б-237 "Ростов-на-Дону" и Б-262 "Старый Оскол" - отработали экстренный выход для обнаружения, сопровождения и уничтожения морских и береговых целей с выполнением пусков ракетного оружия. Кроме того, экипажи подлодок отрабатывают глубоководное погружение и такие техники, как аварийное всплытие.

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