РФ провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі: кількість "Калібрів" збільшилась вдвічі

"Ворог провів ротацію ракетоносіїв в Чорному морі: підводний замінив на надводний, збільшивши кількість "Калібрів" удвічі", - зазначив Братчук.

Речник також наголосив, що просто зараз ракети з Чорного моря випущені по території України.

Повітряна тривога в Україні

Сьогодні в Україні втретє за добу оголошена масштабна повітряна тривога. Зокрема, через ракетну небезпеку.

Причина тривоги

Повітряні сили ЗСУ повідомили, наразі тривогу було оголошено через ракетну небезпеку в більшості областей.

"Київська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська області - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Також загроза ракетного обстрілу у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Крім того, повідомляється, що група крилатих ракет рухаються у напрямку Кіровоградської області.

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