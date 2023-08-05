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РФ провела ротацию ракетоносителей в Черном море: количество "Калибров" увеличилось вдвое

Фото: РФ провела ротацию ракетоносителей в Черном море (facebook com mod mil rus)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация по состоянию на 18:30 субботы, 5 августа, провела ротацию ракетоносителей в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море: подводный заменил надводным, увеличив количество "Калибров" вдвое", - отметил Братчук.

Спикер также подчеркнул, что прямо сейчас ракеты из Черного моря выпущены по территории Украины.

Воздушная тревога в Украине

Сегодня в Украине в третий раз за сутки объявлена масштабная воздушная тревога. В частности, из-за ракетной опасности.

Причина тревоги

Воздушные силы ВСУ сообщили, что сейчас тревога была объявлена из-за ракетной опасности в большинстве областей.

"Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская области - ракетная опасность", - говорится в сообщении.

Также угроза ракетных обстрелов в Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, сообщается, что группа крылатых ракет двигаются в направлении Кировоградской области.

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Война России против Украины