РФ провела "перепідготовку" 40 вчителів з окупованого Енергодару і сіл, - ЦНС

Інформаційний ресурс уточнив, що йдеться про вчителів російської мови та літератури, які будуть навчати українських дітей за спеціально підготовленою Кремлем пропагандистською програмою.

"Окрім цього головне завдання "дипломованих" педагогів - це робота з дітьми задля виявлення їх проукраїнських позицій", - пояснює ЦНС.

В кінці публікації Центр національного спротиву наголосив, що кожен, хто почав співпрацю з окупантами, буде притягнутий до відповідальності.