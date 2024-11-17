РФ провела "переподготовку" 40 учителей из оккупированного Энергодара и сел, - ЦНС

Информационный ресурс уточнил, что речь идет об учителях русского языка и литературы, которые будут учить украинских детей по специально подготовленной Кремлем пропагандистской программе.

"Кроме этого главная задача "дипломированных" педагогов - это работа с детьми для выявления их проукраинских позиций", - объясняет ЦНС.

В конце публикации Центр национального сопротивления подчеркнул, что каждый, кто начал сотрудничество с оккупантами, будет привлечен к ответственности.