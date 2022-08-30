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РФ проваливает скрытую мобилизацию и набирает наемников. ГУР назвало количество боевиков в Украине

Фото: Россия проваливает скрытую мобилизацию и набирает наемников (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия терпит неудачи в проведении скрытой мобилизации и набирает больше наемников частных военных компании. Всего в Украине около 4,5-5 тысяч боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Проведение скрытой мобилизации в центральных и юго-восточных регионах РФ терпит неудачи. Россияне все чаще отказываются идти умирать за идеи кремлевского диктатора", - говорится в сообщении.

ГУР отмечает, что в Минобороны РФ решили увеличить количество наемников ЧВК, участвующих в боевых действиях на территории Украины. В первую очередь в войне против Украины командование Вооруженных сил России активно использует представителей российской ЧВК "Вагнер"/"Лига".

По оценкам военной разведки, на временно оккупированных территориях находится около 4500-5000 боевиков. Отмечается, что они работают на определенных направлениях как штурмовые отряды, которые действуют в первой линии наступательных войск.

Напомним, британская разведка сообщала, что РФ вряд ли удастся с помощью наемников ЧВК "Вагнер" изменить ход войны.

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