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РФ провалює приховану мобілізацію і набирає найманців. ГУР назвало кількість бойовиків в Україні

Фото: Росія провалює приховану мобілізацію і набирає найманців (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія зазнає невдач у проведенні прихованої мобілізації і набирає більше найманців приватних військових компанії. Загалом в Україні близько 4,5-5 тисяч бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах РФ зазнає невдач. Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора", - говорится в повідомленні.

ГУР зазначає, що у Міноборони РФ вирішили збільшити кількість найманців ПВК, що беруть участь у бойових діях на території України. У першу чергу у війні проти України командування Збройних сил Росії активно використовує представників російської ПВК "Вагнер"/"Ліга".

За оцінками воєнної розвідки, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків. Зазначається, що вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що РФ навряд чи вдасться за допомогою найманців ПВК "Вагнер" змінити хід війни.

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