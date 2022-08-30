РФ провалює приховану мобілізацію і набирає найманців. ГУР назвало кількість бойовиків в Україні

Росія зазнає невдач у проведенні прихованої мобілізації і набирає більше найманців приватних військових компанії. Загалом в Україні близько 4,5-5 тисяч бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

"Проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах РФ зазнає невдач. Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора", - говорится в повідомленні.

ГУР зазначає, що у Міноборони РФ вирішили збільшити кількість найманців ПВК, що беруть участь у бойових діях на території України. У першу чергу у війні проти України командування Збройних сил Росії активно використовує представників російської ПВК "Вагнер"/"Ліга".

За оцінками воєнної розвідки, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків. Зазначається, що вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ.