РФ проти створення міжнародної комісії для встановлення причини падіння Іл-76, - ГУР

Для встановлення причини падіння російського літака Іл-76 під Бєлгородом необхідно створити відкриту міжнародну комісію. Однак Росія відкидає таку можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Що стосується саме конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії є логічною та обґрунтованою", - сказав Юсов.

За його словами, достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака можна шляхом вивчення решток літака, "чорних скриньок" і звичайно ж уважно обстежити місце авіатрощі.

"Ну наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії", - додав представник ГУР.

Падіння російського літака Іл-76

Нагадаємо, 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

При цьому у РФ стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих. Москва звинувачує Україну у збитті літака.

В ГУР підтвердили, що в той день дійсно мав відбутися обмін. Але заяву про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.

Також представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що розвідка не виключає, що на борту Іл-76, який впав під Бєлгородом, могли бути й ракети, і люди, а також у літаку мали бути VIP-персони РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака Іл-76 могли бути десятки людей, як заявляють у Росії.

Також повідомлялося, що СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).