РФ просунулася на півночі Урожайного і ще на двох напрямках, українці теж ідуть вперед: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

13 липня російські війська продовжували наземні атаки на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

12 і 13 липня тривали бої на північ від Харкова біля Глибокого та Липців і на північний схід від Харкова біля Стариці, Вовчанська та Тихого.

Операція №2 - Луганська область

Українські сили нещодавно просунулися уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 12 і 13 липня. Геолоковані кадри, опубліковані 12 липня, показують, що українські сили просунулися в лісовій зоні на захід від Лиману Першого і на схід від Берестового.

Додаткові геолоковані кадри, опубліковані 12 і 13 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах південної Макіївки і на південний схід від населеного пункту.

Операція №3 - Донецька область

Повідомляється, що українські сили просунулися в західній Запорізькій області на тлі продовження російських наземних атак у цьому районі 12 і 13 липня. Російський блогер стверджував, що українські сили захопили кілька лісових масивів на північ від Дорожнянки (на південь від Гуляйполя).