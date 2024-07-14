РФ просунулася на півночі Урожайного і ще на двох напрямках, українці теж ідуть вперед: карти ISW

Війська РФ просунулися на півночі Урожайного Донецької області, про захоплення якого повідомляли росіяни. Також окупанти просунулися під Авдіївкою і Торецьком, українські захисники просунулися на Куп’янському напрямку і в Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
13 липня російські війська продовжували наземні атаки на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
12 і 13 липня тривали бої на північ від Харкова біля Глибокого та Липців і на північний схід від Харкова біля Стариці, Вовчанська та Тихого.
Українські сили нещодавно просунулися уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 12 і 13 липня. Геолоковані кадри, опубліковані 12 липня, показують, що українські сили просунулися в лісовій зоні на захід від Лиману Першого і на схід від Берестового.
Додаткові геолоковані кадри, опубліковані 12 і 13 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах південної Макіївки і на південний схід від населеного пункту.
Повідомляється, що українські сили просунулися в західній Запорізькій області на тлі продовження російських наземних атак у цьому районі 12 і 13 липня. Російський блогер стверджував, що українські сили захопили кілька лісових масивів на північ від Дорожнянки (на південь від Гуляйполя).
Нагадаємо, про захоплення росіянами Урожайного повідомив також проект DeepState.
Генштаб повідомляв, що 13 липня росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку.
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