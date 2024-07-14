РФ продвинулась на севере Урожайного и еще на двух направлениях, украинцы тоже идут вперед: карты ISW

Войска РФ продвинулись на севере Урожайного Донецкой области, о захвате которого сообщали россияне. Также оккупанты продвинулись под Авдеевкой и Торецком, украинские защитники продвинулись на Купянском направлении и в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
13 июля русские войска продолжали наземные атаки к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
12 и 13 июля продолжались бои к северу от Харькова близ Глубокого и Липцев и к северо-востоку от Харькова у Старицы, Волчанска и Тихого.
Украинские силы недавно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля. Геолоцированные кадры, опубликованные 12 июля, показывают, что украинские силы продвинулись в лесной зоне к западу от Лимана Первого и к востоку от Берестового.
Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные 12 и 13 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в пределах южной Макеевки и юго-восточнее населенного пункта.
Сообщается, что украинские силы продвинулись в западной Запорожской области на фоне продолжающихся российских наземных атак в этом районе 12 и 13 июля. Российский блогер утверждал, что украинские силы захватили несколько лесных массивов к северу от Дорожнянки (южнее Гуляйполя).
Напомним, о захвате россиянами Урожайного сообщил также проект DeepState.
Генштаб сообщал, что 13 июля россияне пытались прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении.
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