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РФ продвинулась на севере Урожайного и еще на двух направлениях, украинцы тоже идут вперед: карты ISW

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Войска РФ продвинулись на севере Урожайного Донецкой области, о захвате которого сообщали россияне. Также оккупанты продвинулись под Авдеевкой и Торецком, украинские защитники продвинулись на Купянском направлении и в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

13 июля русские войска продолжали наземные атаки к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

12 и 13 июля продолжались бои к северу от Харькова близ Глубокого и Липцев и к северо-востоку от Харькова у Старицы, Волчанска и Тихого.

Операция №2 - Луганская область

Украинские силы недавно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля. Геолоцированные кадры, опубликованные 12 июля, показывают, что украинские силы продвинулись в лесной зоне к западу от Лимана Первого и к востоку от Берестового.

Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные 12 и 13 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в пределах южной Макеевки и юго-восточнее населенного пункта.

Операция №3 - Донецкая область

Сообщается, что украинские силы продвинулись в западной Запорожской области на фоне продолжающихся российских наземных атак в этом районе 12 и 13 июля. Российский блогер утверждал, что украинские силы захватили несколько лесных массивов к северу от Дорожнянки (южнее Гуляйполя).

Напомним, о захвате россиянами Урожайного сообщил также проект DeepState.

Генштаб сообщал, что 13 июля россияне пытались прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении.

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