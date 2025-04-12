РФ просунулася на Куп'янському напрямку і в Донецькій області: карти ISW

Російські окупанти продовжують наступати у спробі захопити українські землі. Ворог має просування на Куп'янському напрямку та на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операції ЗСУ в Росії

У п'ятницю, 11 квітня, російські війська продовжували спроби відтіснити ЗСУ з решти позицій у Курській області, але підтверджених успіхів немає. Зокрема, ворог провів наступальні дії в районі Горналя, Гуєвого та Олешні.

Українські сили того ж дня продовжили обмежені наземні атаки в Бєлгородській області, а саме - в районі Попівки та Демидівки. Чи є успіхи, у звіті не сказано.

Росіяни також провели наступальні операції в районі Володимирівки та Веселовського, а також Басівки та Локні на півночі Сумської області. Підтверджених успіхів не мали.

Операція РФ №1 - Харківська область

Противник 10 та 11 квітня проводив наступальні операції в районі Вовчанська. Просування не зафіксовано.

Операція РФ №2 - Луганська область

Нещодавно російські війська просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, показують, що російські війська проводять атаку за підтримки чотирьох бронемашин, що вказує на те, що російські війська нещодавно просуваються на північ від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп'янська).

Згідно зі звітом, 10 та 11 числа ворог провів наступальні операції:

на північний схід від Куп'янська в районі міжнародного кордону в районі Кам'янки;

на північ від Куп'янська в районі Голубівки та Кіндрашівки;

і на південний схід від Куп'янська в районі Піщаного.

Війська РФ 11 квітня не мали просувань на Боровому напрямку. У четвер і п'ятницю вони провели наступальні операції на північний схід від Борового в районі Нової Кругляківки та Загризового, на схід від Борового в районі Надії та на південний схід від Борового в напрямку Греківки та Ольгівки.

У п'ятницю росіяни продовжили атаки на Лиманському напрямку, однак просування не отримали. Противник 10 та 11 квітня проводить наступальні операції:

на північний схід від Лиману в районі Новомихайлівки, Нового, Катеринівки та Ямполівки;

на схід від Лиману в районі Торського;

і на південний схід від Лиману в районі Серебрянського лісу.

Операція РФ №3 - Донецька область

Нещодавно війська РФ просунулися в напрямку Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, вказують на те, що просування було нещодавно на південь від Васюківки (на південний захід від Сіверська).

10 і 11 квітня окупанти провели наступальні операції:

на північний захід від Сіверська в напрямку Дронівки;

на північний схід від Сіверська в районі Григорівки і Білогорівки;

на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дарівки.

Тими ж днями ворог наступав у районі самого Часового Яру, на північний схід у районі Оріхово-Василівки, на південь у напрямку Предтечіного і на південний схід у районі Білої Гори і Курдюмівки. Просувань не було.

Однак росіяни мали успіх на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, показують, що росіяни просунулися на північний схід від Нелипівки (на північний захід від Торецька) під час нещодавнього наступу вздовж шосе T-0516 Торецьк-Костянтинівка. Наразі незрозуміло, чи утримує противник міцні позиції вздовж шосе, з огляду на те, що згідно кадрам українські війська завдають удару по російських машинах, які брали участь у наступі.

"ISW оцінює, що російські війська просунулися біля Нелипівки як частину російського наступу, який вийшов аномально далеко попереду основної російської лінії, а не те, що російські війська зберігають постійну присутність у цьому районі. ISW визначає російський наступ як територію, на якій російські війська діяли або з якої вони починали атаки, але над якою російські сили не здійснюють контроль. ISW уточнить російський виступ на північний захід від Торецька в міру надходження додаткової інформації", - додали в інституті.

10 і 11 числа російські продовжували наступати:

у самому Торецьку;

на північ від Торецька в районі Дилівки;

на північний схід від Торецька в районі Дружби;

на захід від Торецька в напрямку Романівки;

і на південний захід від Торецька в районі Сухої Балки, Валентинівки та Олександрополя.

Російські загарбники продовжили наступ на Покровському напрямку, однак просування немає. Зокрема, 10 та 11 квітня проти наступав:

на північний схід від Покровська в районі Калинового і Тарасівки; на схід від Покровська в районі Єлизаветівки;

на південний схід від Покровська в районі Лисівки;

південніше від Покровська в районі Піщаного і Звірового;

на південний захід від Покровська в районі Удачного та в напрямку Сергіївки.

Водночас геолокаційні кадри від 11 квітня свідчать про те, що росіяни просунулися на північний схід від Надіївки (у напрямку Новопавлівки).

Так, за даними ISW, 10 і 11 числа ворог наступав:

на північний схід від Новопавлівки в районі Успенвики;

на схід від Новопавлівки в районі Надівки, Котлярівки, Срібного і Преображенки;

і на південний схід від Новопавлівки в районі Богданівки.

11 квітня росіяни не мали схильних успіхів на Курахівському напрямку. За останні два дні ворог провів наступальні операції на захід від Курахового в районі Костянтинополя і Богатиря, а також на південний захід від Курахового в районі Розлива.

Однак ворог просунувся в районі Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Шевченка.

Як пише ISW, 10 і 11 квітня російські війська провели наступальні операції на північний схід від Великої Новосілки в районі Роздольного і на північний захід від Великої Новосілки в районі Федорівки, Веселого і Привольного.

"Південна вісь"

11 квітня росіяни продовжили наступати на заході Запорізької області та на Дніпровському (Херсонському) напрямках. Просувань немає.

Зокрема, 11 квітня росіяни провели наземні атаки на північний захід від Работиного в районі Щербаків і Малих Щербаків (Запорізька область).