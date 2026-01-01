РФ просить США припинити переслідування танкера Bella 1 в Атлантиці, - ЗМІ

Джерела видання розповіли, що нота була передана в Держдепартамент США в новорічну ніч. Згідно з заявою Росії, танкер наразі плаває під російським прапором.

Зазначається, що США переслідували нафтовий танкер Bella 1 майже два тижні. Американська берегова охорона спробувала перехопити його в Карибському морі в той час, коли він прямував з Ірану до Венесуели за нафтою.

Сполучені Штати заявили, що у судна відсутній національний прапор, що дозволяє конфіскувати його. Проте екіпаж танкера відмовився підкоритися і поплив назад до Атлантичного океану.