РФ просить в Ірану балістичні ракети. В Україні бачать у цьому і хороші новини

Є інформація, що Росія все ж планує посилюватись іранськими балістичними ракетами. Хороша новина в тому, що це свідчить про дефіцит в особистих запасах ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

Як відзначив Ігнат, найкращий захист від балістичних ракет, це знищити їх під час транспортування. Однак, важливо дбати й про власну безпеку, оскільки ракета летить зверху фактично зі стратосфери та падає з величезною швидкістю. Сьогодні ж Україна не має ефективної протидії цій зброї.

"Іран буде ймовірно постачати, якщо не знайдуться якісь механізми у світі зупинити ці поставки. Це говорить про те, що Росія має дефіцит саме балістичних ракет - ракет "Іскандер". Балістична зброя не є чимось новим для нас, вони постійно завдають ударів саме такими ракетами, а те, що в Росії вони в дефіциті - це гарна новина", - додав спікер командування Повітряних сил ЗСУ.

Як відзначив Ігнат, якби не дефіцит в особистих запасах, Росія не скиглила б в Ірану допомоги з ракетами попри значно гірші по тактико-технічні характеристики.

"Дальність їх вже озвучена, це 700 км. ЗСУ шукають певні ефективні методи протидії цьому озброєнню", - зауважив Ігнат.