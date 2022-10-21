РФ просит у Ирана балистические ракеты. В Украине видят в этом и хорошие новости

Есть информация, что Россия все же планирует усиливаться иранскими баллистическими ракетами. Хорошая новость в том, что это свидетельствует о дефиците в личных запасах врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.

Как отметил Игнат, лучшая защита от баллистических ракет это уничтожить их во время транспортировки. Однако важно заботиться и о собственной безопасности, поскольку ракета летит сверху фактически из стратосферы и падает с огромной скоростью. Сегодня же у Украины нет эффективного противодействия этому оружию.

"Иран будет вероятно поставлять, если не найдутся какие-то механизмы в мире остановить эти поставки. Это говорит о том, что у России есть дефицит именно баллистических ракет - ракет "Искандер". Баллистическое оружие не является чем-то новым для нас, они постоянно наносят удары именно такими ракетами, а то, что в России они в дефиците - это хорошая новость", - добавил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Как отметил Игнат, если бы не дефицит в личных запасах, Россия не скулила бы у Ирана помощи с ракетами, несмотря на значительно худшие тактико-технические характеристик.

"Дальность их уже озвучена, это 700 км. ВСУ ищут определенные эффективные методы противодействия этому вооружению", - отметил Игнат.