РФ предлагает 500 тысяч тонн краденого зерна, заблокировав вчетверо больше, - Кулеба

Россия пиарится на голоде. Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тысяч тонн украденного в Украине зерна, заблокировав 2 млн тонн.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Полмиллиона тонн зерна Россия сможет доставить в течение следующих 4 месяцев, отметил министр.

"Голодный пиар России. Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тысяч тонн зерна (скорее всего, украденного из Украины) в течение следующих 4 месяцев. Но, разрушив зерновой коридор, Россия блокирует 2 миллиона тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других прямо сейчас", - написал Кулеба.

Напомним, 29 октября Россия приостановила свое участие в зерновой сделке якобы из-за "нападения на корабли Черноморского флота".

После этого Кулеба призвал мир потребовать от России прекратить голодные игры.

Детально о решении россиян выйти из зернового соглашения можете узнать в материале РБК-Украина.

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