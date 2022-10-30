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РФ предлагает 500 тысяч тонн краденого зерна, заблокировав вчетверо больше, - Кулеба

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Киев, Воскресенье 30 октября 2022 00:04
РФ предлагает 500 тысяч тонн краденого зерна, заблокировав вчетверо больше, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Россия пиарится на голоде. Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тысяч тонн украденного в Украине зерна, заблокировав 2 млн тонн.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Полмиллиона тонн зерна Россия сможет доставить в течение следующих 4 месяцев, отметил министр.

"Голодный пиар России. Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тысяч тонн зерна (скорее всего, украденного из Украины) в течение следующих 4 месяцев. Но, разрушив зерновой коридор, Россия блокирует 2 миллиона тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других прямо сейчас", - написал Кулеба.

Напомним, 29 октября Россия приостановила свое участие в зерновой сделке якобы из-за "нападения на корабли Черноморского флота".

После этого Кулеба призвал мир потребовать от России прекратить голодные игры.

Детально о решении россиян выйти из зернового соглашения можете узнать в материале РБК-Украина.

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