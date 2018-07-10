У РФ пропав український політв'язень Емір-Усеін Куку, - адвокат

У СІЗО адвокату Еміра-Усеіна Куку відмовили в допуску до підзахисного і повідомили, що його вивезли

В Ростові-на-Дону (Російська Федерація) зник український політв'язень Емір-Усеін Куку, який є фігурантом сімферопольськоъ справи "Хізб ут-Тахрір". Про це у Facebook повідомив адвокат Олександр Попков.

"В Ростові-на-Дону пропав кримськотатарський правозахисник Емір-Усеін Куку", - написав він.

За словами Попкова, про зникнення стало відомо після того, як у СІЗО, де утримується ув'язнений, адвокату українця Сергію Локтєву відмовили в допуску до підзахисного. У СІЗО Локтєву повідомили, що українця відвезли, разом з тим, не повідомили, куди саме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 червня 2018 року Емір-Усеін Куку оголосив голодування.