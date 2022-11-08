У РФ пропагандисти отримали методички на тлі невдоволення, що росте, в суспільстві, - ГУР

Російським пропагандистам видали нові методички на тлі невдоволення, що росте в суспільстві, зокрема, через мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони .

"Поява нових методик свідчить про те, що проблема в російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво Росії, у свою чергу, традиційно намагається використати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість вирішити цю проблему", - зазначають у розвідці.

"У Росії видали нові методи з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих", - йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль вважає ймовірним втечу російської армії з Херсона і вже готується в цьому. Пропагандистам роздали методички, щоби виправдати відступ.

Також повідомлялося, що мобілізованих, які відмовилися воювати в Україні, утримують у підвалі на території селища Завітне Бажання Донецької області, яке захопили окупанти. У підвалі перебуває 21 російський солдат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.