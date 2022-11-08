В РФ пропагандисты получили методички на фоне растущего недовольства в обществе, - ГУР

Российским пропагандистам выдали новые методички на фоне растущего недовольства в обществе, в частности, из-за мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны .

"Появление новых методик свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет. Руководство России, в свою очередь, традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением, вместо того чтобы решить эту проблему", - отмечают в разведке.

"В России выдали новые методы с целью минимизации негативных настроений среди мобилизованных", - говорится в сообщении ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль считает вероятным бегство российской армии из Херсона и уже готовится в этому. Пропагандистам раздали методички, чтобы оправдать отступление.

Также сообщалось, что мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине удерживают в подвале на территории поселка Завитне Бажання Донецкой области, который захватили оккупанты. В подвале находятся 21 российский солдат.

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