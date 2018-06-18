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В РФ проходит встреча омбудсменов Денисовой и Москальковой

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 16:28
Фото: встреча омбудсменов Украины и РФ (facebook.com/denisovaombudsman)
Фото: встреча омбудсменов Украины и РФ (facebook.com/denisovaombudsman)

Денисова будет говорить о несоблюдении договоренностей о доступе к задержанным

В Российской Федерации (РФ) сегодня, 18 июня 2018 года, проходит встреча омбудсменов Украины и России Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой. Об этом Денисова написала в Facebook.

"Началась встреча с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой", - написала Денисова.

 

Началась встреча с Омбудсменом РФ Татьяной Москальковою

Опубликовано Людмилой Денисовой 18 июня 2018 г.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщала, что Денисову за 5 дней в РФ не одпустили ни к одному украинскому политзаключенному. По словам Геращенко, Денисова на встрече с Москальковой будет говорить о несоблюдении договоренностей о доступе к задержанным.

Отметим, 9 июня текущего года президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось освобождение украинских политзаключенных. В частности, Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и РФ посетят заключенных.

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Теги публикации: Российская Федерация, омбудсмен, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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