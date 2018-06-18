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У РФ проходить зустріч омбудсменів Денісової та Москалькової

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 16:28
Фото: зустріч омбудсменів України та РФ (facebook.com/denisovaombudsman)
Фото: зустріч омбудсменів України та РФ (facebook.com/denisovaombudsman)

Денісова говоритиме про недотримання домовленостей про доступ до затриманих

У Російській Федерації (РФ) сьогодні, 18 червня 2018 року, проходить зустріч омбудсменів України та Росії Людмили Денісової та Тетяни Москалькової. Про це Денісова написала у Facebook.

"Почалась зустріч із омбудсменом РФ Тетяною Москальковою", - написала Денісова.

 

Почалась зустріч із Омбудсменом РФ Тетяною Москальковою

Опубліковано Людмилою Денісовою 18 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко повідомляла, що Денісову за 5 днів у РФ не одпустили ні до одного українського політв'язня. За слвоами Геращенко, Денісова на зустрічі з Москальковою говоритиме про недотримання домовленостей про доступ до затриманих.

Відзначимо, 9 червня поточного року президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, в ході якої обговорювалося звільнення українських політв'язнів. Зокрема, Порошенко і Путін домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України і РФ відвідають ув'язнених.

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Теги публікації: Російська Федерація, омбудсмен, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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