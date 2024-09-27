РФ продовжує заманювати призовників на контракт для підтримки війни, - розвідка Британії

Британська розвідка нагадала, що 1 жовтня у Росії стартує осінній призов. Російські чоловіки віком до 30 років зобов'язані відслужити один рік в армії.

У Росії стверджують, що не відправляють призовників на війну в Україну. Проте у серпні 2024 року призовників залучили до військової операції в Курську.

Батьки деяких солдатів висловили занепокоєння, що їхніх синів відправили воювати після того, як вони відслужили менше чотирьох місяців. За російським законодавством призовники можуть служити в зоні бойових дій, якщо вони відслужили чотири місяці та пройшли підготовку за відповідною спеціальністю.

Розвідка Британії вважає, що реакція сімей призовників на їх відправлення на захист Росії підсилює занепокоєння російських лідерів щодо відправлення призовників до України.

"Однак Росія, швидше за все, продовжить змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, щоб забезпечити стабільне постачання особового складу для війни в умовах високого відтоку", - йдеться у зведенні.