РФ продолжает заманивать призывников на контракт для поддержки войны, - разведка Британии

Британская разведка напомнила, что 1 октября в России стартует осенний призыв. Российские мужчины в возрасте до 30 лет обязаны отслужить один год в армии.

В России утверждают, что не отправляют призывников на войну в Украину. Однако в августе 2024 года призывников привлекли к военной операции в Курске.

Родители некоторых солдат выразили обеспокоенность, что их сыновей отправили воевать после того, как они отслужили менее четырех месяцев. По российскому законодательству призывники могут служить в зоне боевых действий, если они отслужили четыре месяца и прошли подготовку по соответствующей специальности.

Разведка Британии считает, что реакция семей призывников на их отправку на защиту России усиливает беспокойство российских лидеров по отправке призывников в Украину.

"Однако Россия, скорее всего, продолжит заставлять призывников подписывать контракты по окончании службы, чтобы обеспечить стабильные поставки личного состава для войны в условиях высокого оттока", - говорится в сводке.