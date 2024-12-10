РФ продовжує тримати носій "Калібрів" в Чорному морі: чи є загроза для України

Тим часом в Азовському морі, як і в попередні дні, ворожі кораблі відсутні. Однак військові знову зафіксували судна у Середземному морі. Сьогодні їх кількість складає 6 одиниць, 4 з яких є безпосередньо є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 41 ракети.

У ВМС також поінформували, що за минулу добу, у зв'язку з погодними умовами, проходів кораблів через Керченську протоку не фіксувалося.

При цьому, як пишуть військові, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.