РФ продолжает держать носитель "Калибров" в Черном море: есть ли угроза для Украины

В то же время, в Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеские корабли отсутствуют. Однако военные снова зафиксировали суда в Средиземном море. Сегодня их количество насчитывает 6 единиц, 4 из которых непосредственно являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 41 ракеты.

В ВМС также проинформировали, что за минувшие сутки, в связи с погодными условиями, проходы кораблей через Керченский пролив не фиксировались.

При этом, как пишут военные, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.