РФ продовжує підготовку до нового наступу, - ISW

Аналітики навели заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга від 30 січня про те, що немає жодних ознак того, що Москва готується до мирних переговорів, і що все вказує на протилежне.

У звіті зазначається, що, за його словами, Росія може мобілізувати до 200 тисяч військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва і партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея.

Фахівці також нагадали слова голови Ради резервістів Збройних сил України Івана Тимочка, який поінформував, що окупанти посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу.

"Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз ISW про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Окрім цього, як стверджують аналітики, російські військові блогери продовжили говорити, що створюються умови для наступу РФ, і Москва задіяла "ще не всі резерви".

Ключові висновки ISW: