РФ продовжує переміщення через Маріуполь, в пріоритеті - Мангуш й Бердянськ, - міськрада

Російські окупанти продовжують переміщення через Маріуполь. Наразі в пріоритеті для них - Мангуш або ж Бердянськ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"Швидкість проходження вантажівок з БК, зафіксована спостереженням, становить близько доби. Вдень їдуть у бік Запоріжжя, на наступний день повертаються порожні та рухаються в бік Новоазовська", - розповів Андрющенко.
Також ворога відновив переміщення на північ області в бік Волновахи й Донецьку. Разом з тим продовжується перекид БК з Тельманове через Гранітне в напрям Вугледару.
"З полігонів Ялта та Урзуф виведено частину військових. Перевозили вантажівками через Урзуф в бік Бердянська на початку тижня", - пише радник міського голови.
За словами Андрющенка, частина вантажівок, яка повернулась, була пошкоджена.
Фото: РФ продовжує переміщення через Маріуполь, в пріоритеті - Мангуш й Бердянськ (t.me/andriyshTime)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 18 травня, в небі над Маріуполем помітили активність авіації ворога в бік Запоріжжя.
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