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У Маріуполі знову фіксують активність російської авіації в бік Запоріжжя

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Маріуполь, Донецька область, Четвер 18 травня 2023 19:36
У Маріуполі знову фіксують активність російської авіації в бік Запоріжжя Фото: у Маріуполі знову фіксують активність російської авіації в бік Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В небі над тимчасово окупованим Маріуполем у четвер, 18 травня, помітили активність авіації ворога в бік Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

" Незвична за виглядом, але висока активність авіації над Маріуполем та районом.", - написав Андрющенко.

Основна активність російської авіації спостерігається в районі с. Юр’ївка/Урзуф з напряму Приморсько-Ахтарська та далі в бік Запоріжжя. Як зазначає радник мера, це, зокрема, літаки та ракети (можливо керовані бомби).

Також помічена авіація над Маріуполем з боку Ростова. Місце пуску - с. Бердянське/Агробаза.

У Маріуполі знову фіксують активність російської авіації в бік ЗапоріжжяЗазначимо, що останнім часом авіація РФ часто кружляє над Маріуполем. Зокрема, серед напрямків фіксуються різні окуповані населені пункти Запорізької області. Інтенсивність руху російської техніки через Маріуполь постійно зростає.

Нагадаємо, 10 травня у Маріуполі також фіксували активізацію літаків окупантів, вони прямували у бік Запоріжжя.

Раніше, 5 травня, в небі над тимчасово окупованим Маріуполем фіксували активність авіації ворога в напрямку Пологів (Запорізька область).

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