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РФ продовжує переміщення через Маріуполь, в пріоритеті - Мангуш й Бердянськ, - міськрада

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П'ятниця 19 травня 2023 12:51
РФ продовжує переміщення через Маріуполь, в пріоритеті - Мангуш й Бердянськ, - міськрада Фото: РФ продовжує переміщення через Маріуполь, в пріоритеті - Мангуш й Бердянськ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують переміщення через Маріуполь. Наразі в пріоритеті для них - Мангуш або ж Бердянськ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Швидкість проходження вантажівок з БК, зафіксована спостереженням, становить близько доби. Вдень їдуть у бік Запоріжжя, на наступний день повертаються порожні та рухаються в бік Новоазовська", - розповів Андрющенко.

Також ворога відновив переміщення на північ області в бік Волновахи й Донецьку. Разом з тим продовжується перекид БК з Тельманове через Гранітне в напрям Вугледару.

"З полігонів Ялта та Урзуф виведено частину військових. Перевозили вантажівками через Урзуф в бік Бердянська на початку тижня", - пише радник міського голови.

За словами Андрющенка, частина вантажівок, яка повернулась, була пошкоджена.

Фото: РФ продовжує переміщення через Маріуполь, в пріоритеті - Мангуш й Бердянськ (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 18 травня, в небі над Маріуполем помітили активність авіації ворога в бік Запоріжжя.

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