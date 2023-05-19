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РФ продолжает перемещение боекомплектов через Мариуполь: какие направления в приоритете

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Пятница 19 мая 2023 12:51
РФ продолжает перемещение боекомплектов через Мариуполь: какие направления в приоритете Фото: РФ продолжает перемещение через Мариуполь, в приоритете - Мангуш и Бердянск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают перемещение через Мариуполь. Сейчас в приоритете для них - Мангуш или Бердянск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Скорость прохождения грузовиков с БК, зафиксированная наблюдением, составляет около суток. Днем едут в сторону Запорожья, на следующий день возвращаются пустые и движутся в сторону Новоазовска", - рассказал Андрющенко.

Также врага возобновил перемещение на север области в сторону Волновахи и Донецка. Вместе с тем продолжается переброска БК из Тельманово через Гранитное в направлении Угледара.

"С полигонов Ялта и Урзуф выведена часть военных. Перевозили грузовиками через Урзуф в сторону Бердянска в начале недели", - пишет советник городского головы.

По словам Андрющенко, часть грузовиков, которая вернулась, была повреждена.

Фото: РФ продолжает перемещение через Мариуполь, в приоритете - Мангуш и Бердянск (t.me/andriyshTime)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 18 мая, в небе над Мариуполем заметили активность авиации врага в сторону Запорожья.

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