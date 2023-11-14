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РФ продовжує будувати завод з виробництва "шахедів", санкцій досі немає, - Reuters

Фото: РФ продовжує будувати завод з виробництва "шахедів", санкцій досі немає (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з супутниковими знімками, Російська Федерація продовжує будувати завод з виробництва "шахедів". Міжнародні санкції досі не були запроваджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Попри прогрес у будівництва, ні Сполучені Штати Америки, ні їхні союзники досі не ввели санкції проти власника заводу, АТ "Алабуга", або пов'язаних з ним компаній. 

Згідно з витоками документів, завод буде використовуватись для масового виробництва іранських безпілотників Shahed-136. Зокрема він займатиметься вдосконаленням виробничих процесів й можливостей БпЛА. 

На супутникових знімках можна було побачити будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки з контрольно-пропускними пунктами

"З наближенням зими... можна очікувати, що Росія прискорить свої атаки Shahed-136 проти життєво важливої енергетичної інфраструктури України, створюючи жорстокі умови життя для цивільного населення", - йдеться у звіті.

У звіті Інституту науки та міжнародної безпеки наголошується, що "ключовим запізнілим кроком" для Вашингтона є запровадження санкцій проти "Алабуги", які могли б поширитись й на  пов’язані з нею компанії.

Де розташований завод 

"Завод розташований за 800 км на схід від Москви в Республіці Татарстан. АТ "Алабуга" на 66 відсотків належить федеральному уряду і на 34 відсотки - республіці, йдеться в повідомленні", - додає Reuters. 

Співпраця Ірану та РФ

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація заручилась допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. Ворог регулярно використовує вищезгадані БпЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через допомогу Кремлю, проти Тегерану були запроваджені чисельні санкції.

Зокрема в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "Шахедів".

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