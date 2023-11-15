ua en ru
Ср, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ продовжує будівництво заводу з виробництва "Шахедів". З'явились супутникові знімки

Середа 15 листопада 2023 19:57
UA EN RU
РФ продовжує будівництво заводу з виробництва "Шахедів". З'явились супутникові знімки Ілюстративне фото: РФ продовжує будівництво заводу з виробництва "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росія продовжує будівництво заводу з виробництва "Шахедів" в Республіці Татарстан. Це підтверджують супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISIS Online.

Згідно з опублікованою інформацією, завод "Алабуга" налагодив виробництво дроні за допомогою спеціалістів з Ірану. При цьому з наближенням зими виробництво безпілотників пришвидшується. Це може свідчити про те, що РФ планує збільшити кількість атак на Україну.

Зокрема, дві будівлі заводу зазнали змін з початку року та розширились.Тепер вони відповідають розмірам п’яти мотовипробувальних камер для виробництва Shahed-136, включених до схеми будівлі. Також їх поєднує коридор.

РФ продовжує будівництво заводу з виробництва &quot;Шахедів&quot;. З'явились супутникові знімки

Однак цікавим є те, що що коридор не поєднує ці дві будівлі, а ймовірно веде від південної третини будівлі 8.2 до південної третини будівлі 8.1. Потім коридор веде вгору вздовж західної сторони будівлі 8.1 до верхньої третини.

РФ продовжує будівництво заводу з виробництва &quot;Шахедів&quot;. З'явились супутникові знімки

Судячи зі знімків та планів будівель принаймні верхня площа будівлі 8.1 призначена для виробництва Shahed. Окрім цього "Алабуга" встановлює фізичні периметри безпеки навколо будинків 8.1 і 8.2.

РФ продовжує будівництво заводу з виробництва &quot;Шахедів&quot;. З'явились супутникові знімки

Де розташований завод

Завод розташований за 800 км на схід від Москви в Республіці Татарстан. АТ "Алабуга" на 66 відсотків належить федеральному уряду і на 34 відсотки - республіці.

Співпраця Ірану та РФ

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація заручилась допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. Ворог регулярно використовує вищезгадані БпЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через допомогу Кремлю, проти Тегерану були запроваджені чисельні санкції.

Зокрема в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "Шахедів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України дрони
NEWS
Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ
Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом