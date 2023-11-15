РФ продовжує будівництво заводу з виробництва "Шахедів". З'явились супутникові знімки

Росія продовжує будівництво заводу з виробництва "Шахедів" в Республіці Татарстан. Це підтверджують супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISIS Online.

Згідно з опублікованою інформацією, завод "Алабуга" налагодив виробництво дроні за допомогою спеціалістів з Ірану. При цьому з наближенням зими виробництво безпілотників пришвидшується. Це може свідчити про те, що РФ планує збільшити кількість атак на Україну.

Зокрема, дві будівлі заводу зазнали змін з початку року та розширились.Тепер вони відповідають розмірам п’яти мотовипробувальних камер для виробництва Shahed-136, включених до схеми будівлі. Також їх поєднує коридор.

Однак цікавим є те, що що коридор не поєднує ці дві будівлі, а ймовірно веде від південної третини будівлі 8.2 до південної третини будівлі 8.1. Потім коридор веде вгору вздовж західної сторони будівлі 8.1 до верхньої третини.

Судячи зі знімків та планів будівель принаймні верхня площа будівлі 8.1 призначена для виробництва Shahed. Окрім цього "Алабуга" встановлює фізичні периметри безпеки навколо будинків 8.1 і 8.2.

Де розташований завод

Завод розташований за 800 км на схід від Москви в Республіці Татарстан. АТ "Алабуга" на 66 відсотків належить федеральному уряду і на 34 відсотки - республіці.

Співпраця Ірану та РФ

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація заручилась допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. Ворог регулярно використовує вищезгадані БпЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через допомогу Кремлю, проти Тегерану були запроваджені чисельні санкції.

Зокрема в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "Шахедів".

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