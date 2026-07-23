Росія вдарила по паливному об'єкту у Житомирі

Російські війська знову завдали удару по Житомиру, ціллю стала паливна інфраструктура міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка у Telegram.

Росія продовжує атакувати об'єкти паливної інфраструктури на Житомирщині. Цього разу удару було завдано по одному з об'єктів в обласному центрі.

За словами голови ОВА Бунечка, після атаки на місці виникла пожежа. Підрозділи ДСНС, які прибули на місце події, змогли оперативно локалізувати спалах.

Станом на даний момент інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.

Влада продовжує уточнювати наслідки російського удару. Інші деталі щодо характеру пошкоджень об'єкта поки що не розкриваються.

Чому Житомирська область все частіше стає цілью

В останні місяці Житомирська область фактично виявилася одним із основних напрямків російських ударів із північного напрямку. Однією з головних цілей ворога залишається залізнична інфраструктура регіону.

Зокрема, російські війська регулярно атакують район міста Коростень, яке вважається одним із найбільших залізничних вузлів північної частини України.

Саме через нього проходять важливі логістичні маршрути, що робить цю ділянку стратегічно важливою для забезпечення транспортного сполучення.

Атаки на критичну інфраструктуру продовжуються

Російські війська систематично завдають ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, включаючи енергетичні, паливні та транспортні об'єкти. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись заходів безпеки під час загрози нових атак.