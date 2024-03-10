РФ продовжує атакувати Україну "Шахедами", тривога оголошена в Києві та багатьох областях

Повітряна тривога в Україні у ніч проти 10 березня оголошена в низці областей, а також у Києві. Російські загарбники продовжують запускати нові дрони-камікадзе типу "Шахед" для атак по території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію ( КМДА ) та Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал повітряної тривоги залунав у столиці близько 01:25. Зазначимо, що перед тим, приблизно годину назад, тривога була оголошена в Київській області.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться в оголошенні КМДА.

У Повітряних силах перед тим попереджували про запуск російськими окупантами нових груп "Шахедів" по різних напрямах.

Зокрема, о 0:47 повідомлялось про рух дронів противника на півдні Київщини курсом на захід. Також військові інформували про фіксацію "Шахедів" на Кіровоградщині курсом на Кропивницький, безпілотників росіян на межі Одеської та Вінницької областей курсом на північний захід, а також про рух дронів у Дніпропетровській області на північ.

Додамо, що о 1:04 у ПС повідомили, що нова група "Шахедів" з півдня рухається у бік Миколаївської області.

Пізніше сигнали на півдні країни скасували, і станом на зараз карта повітряної тривоги виглядає так.

Атака "Шахедів" по Україні у ніч проти 10 березня

Нагадаємо, пізно ввечері 9 березня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через фіксацію запуску російськими загарбниками дронів-камікадзе типу "Шахед".

Близько одинадцятої вечора стало відомо про роботу ППО в Одесі, де також пролунали вибухи.Також повідомлялося про звуки вибухів у Снігурівці Миколаївської області. Пізніше начальник Снігурівської МВА Іван Кухта розповів, що в області було пошкоджено лінії електропередач (ЛЕП) у Павлівському сільському старостинському окрузі. В результаті можливі відключення світла у довколишніх селах.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ інформують, що окупанти продовжують запускати по України нові групи "Шахедів".